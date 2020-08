Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič vjel do protisměru

HOLÝŠOV – Narazil do betonové palisády, poté bylo jeho vozidlo odraženo do křižovatky, kde narazilo do jiného vozu.

K dopravní nehodě na křižovatce Jiráskova třída, Sokolovská a MUDr. Šlejmara v obci Holýšov došlo dne 11. srpna 2020 v 15:35 hodin. Čtyřiapadesátiletý řidič osobního automobilu Škoda Octavia jedoucí po silnici I. třídy č. 26 ve směru od Stoda na Ohučov z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, na levou krajnici a dále na levý chodník, kde narazil do betonové palisády. Následně bylo jeho vozidlo odraženo do křižovatky, kde narazilo do osobního automobilu Ford Tourneo Connect šestačtyřicetiletého řidiče, který jel ve směru z ulice MUDr. Šlejmara. Při střetu došlo k lehkému zranění řidiče vozidla Škoda. Byl převezen na ošetření do nemocnice. Požití alkoholu u obou řidičů vyloučily dechové zkoušky. Na vozidle Ford vznikla škoda 110 tisíc korun, na vozidle Škoda byla škoda vyčíslena na 20 tisíc a na palisádách na 1 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

12. srpna 2020

