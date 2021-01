Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič v zákazu řízení chtěl setřást policejní hlídku, nepodařilo se mu to

ČESKOLIPSKO - Už čelí trestnímu stíhání.

V neděli kolem čtvrté hodiny nad ránem zaregistrovala naše motorizovaná hlídka poblíž benzinové čerpací stanice společnosti Benzina u silnice I/9 nedaleko OBI v České Lípě průjezd osobního vozidla značky Volkswagen Golf a policisty velmi zajímalo, jaký vážný důvod má řidič k tomu, aby v době zákazu vycházení usedl za volant. Rozhodli se ho proto zkontrolovat. Jakmile zjistil, že za ním jedou, začal ujíždět směrem na Nový Bor jako závodník formule jedna. Přechod pro chodce na chotovickém vrchu, kde dopravní značení nařizuje řidičům jet padesátkou, prosvištěl rychlostí trojnásobně vyšší, a to opakovaně a rychlost 150 až 160 kilometrů v hodině si během honičky udržoval konstantně.

Štěstí je, že většina lidí noční zákaz vycházení poctivě dodržuje, a tak byly v tuto dobu silnice prázdné a on nezpůsobil žádnou tragickou dopravní nehodu. Poté co se prohnal Novým Borem, vracel se po obchvatu zase zpět na Českou Lípu a poblíž autobusové zastávky Pošta v Pihelu ho policisté zablokovali a s namířenou střelnou zbraní včetně využití dalších donucovacích prostředků ho zadrželi.

Ukázalo se, že mu Městský úřad v Novém Boru zakázal řídit motorová vozidla až do srpna 2022, takže za volantem neměl co dělat. Navíc po jeho pobytu za účelem doručení úřední písemnosti pátraly rakouské justiční orgány. V jeho autě jsme našli mimo jiné i nedokouřený joint a podezírali jsme ho z toho, že řídil pod vlivem drog. Odmítl však jak orientační test na návykové látky, tak i lékařské vyšetření. To bude řešit ve správním řízení městský úřad a dostane za to pokutu. Za řízení osobního vozidla ho potrestá soud. Usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání si už od policistů převzal. (Informace pro novináře : videozáznam z honičky pořízen nebyl.)

25. 1. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje.

