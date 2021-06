Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Řidič v odcizeném vozidle způsobil hromadnou nehodu

Až dvousetkilometrovou rychlostí ujížděl policistům řidič v kradeném vozidle. Po několika kilometrech pronásledování pak nezvládl řízení a způsobil hromadnou dopravní nehodu.

Hromadnou dopravní nehodou tří vozidel a jednoho autobusu skončilo včerejší policejní pronásledování odcizeného vozidla, kterého si policisté všimli kolem devatenácté hodiny na Sokolské ulici u zastávky I. P. Pavlova ve směru na Nuselský most. Lustrací hlídka zjistila, že bylo odcizeno v časných ranních hodinách v Uhříněvsi a chtěli ho zastavit. Na opakované zvukové a světelné výzvy k zastavení však řidič zareagoval přidáním rychlosti a snahou hlídce ujet. Postupně se do pronásledování, kdy rychlost atakovala až dvou set kilometrovou hranici, zapojily další hlídky. Po několika kilometrech stíhání po ul. 5. května pronásledovaný řidič nezvládl řízení a na sjezdu do ulice Vyskočilova postupně narazil do tří vozidel a jednoho autobusu. Vlivem střetu bylo zraněno šest osob včetně řidiče a spolujezdkyně v kradeném autě. Zaklíněnou ji z vozidla museli vystříhat přivolaní hasiči.

Policisté následně zjistili, že zadržený sedmadvacetiletý řidič byl při jízdě pod vlivem drog a také, že po něm pátrají kolegové ze Slovenska. Případ je prověřován pro podezření z trestného činu obecné ohrožení, ale je velmi pravděpodobné, že se právní kvalifikace rozšíří. Muž, který má navíc i zákaz řízení do října 2021 se nachází v policejní cele. Spolujezdkyně, po které bylo taktéž vyhlášeno celostátní pátrání, je stále hospitalizována v nemocnici.

por. Mgr. Jan Rybanský - 23. červen 2021

Související dokumenty videozáznam.mp4

Velikost souboru:99,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem