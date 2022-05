Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič usnul za volantem

HORŠOVSKÝ TÝN – Přejel do protisměru a došlo ke střetu tří vozidel. Z jednoho vozu odletěla pneumatika a poškodila projíždějící nákladní vůz.

Dne 17. května 2022 v 15:25 hodin došlo k dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Horšovský Týn a Semošice. Dvaapadesátiletý řidič osobního automobilu Renault Clio za jízdy usnul a přejel do protisměru. Zde se střetl s vozidlem Peugeot Boxer, které řídil čtyřiadvacetiletý řidič. Vozidlo Peugeot Boxer bylo nárazem odraženo na vozidlo Mercedes Benz pětapadesátiletého řidiče. Z vozidla Peugeot Boxer po nárazu odletěla pneumatika a narazila do přední části nákladního vozidla Scania s návěsem, které řídil třiatřicetiletý řidič a jelo v režimu ADR. Při dopravní nehodě utrpěl zranění řidič vozidla Peugeot a byl převezen do nemocnice k ošetření. Požití alkoholických nápojů u všech řidičů policisté vyloučili dechovými zkouškami. K úniku převážené látky v režimu ADR nedošlo. Škoda na osobním automobilu Renault Clio byla vyčíslena na 187 tisíc korun, na nákladním automobilu Peugeot Boxer vznikla škoda 500 tisíc korun, na osobním automobilu Mercedes Benz 50 tisíc korun a na nákladním vozidle Scania 10 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

18. května 2022

