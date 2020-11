Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič ujížděl policejní hlídce

LITOMĚŘICE - Test na přítomnost drog byl u řidiče pozitivní.

V neděli ve večerních hodinách litoměřičtí policisté z oddělení hlídkové služby pronásledovali 29letého řidiče vozidla BMW. Policisté si řidiče všimli ve chvíli, kdy nerespektoval dopravní značení a z Tyršoval mostu vjel do „jednosměrky“ v ulici Mostecká. Následně se policejní hlídka snažila výstražným zvukovým a světelným zařízením řidiče zastavit. Ten však zareagoval zrychlením a hlídce začal ujíždět. Poté, co se ve vysoké rychlosti prohnal městem, se díky dalším policejním hlídkám podařilo řidiče v obci Malíč zadržet. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Rovněž provedli test na přítomnost drog, který ovšem vyšel pozitivně na marihuanu a amfetamin. Zadrženého řidiče policisté následně eskortovali do policejní cely.

Litoměřice 24. listopadu 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

