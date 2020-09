Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič ujel od dopravní nehody

BĚLÁ NAD RADBUZOU - Náhle přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu. Na místě nezastavil a odjel. Pátráme po něm.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 17. září 2020 v 22:20 hodin na silnici III. třídy č. 1978 mezi obcemi Pavlíkov a Bělá nad Radbuzou. Neznámý řidič nezjištěného vozidla vjel náhle do protisměru a poškodil osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Golf. Nezastavil a z místa dopravní nehody odjel, aniž by prokázal svoji totožnost, nesdělil údaje o vozidle a nesepsal společný záznam o dopravní nehodě. Škoda na vozidle Volkswagen byla vyčíslena na 30 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo na číslo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

18. září 2020

