Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič ujel od dopravní nehody

VRHAVEČ - Byl policisty vypátrán. Měl pozitivní dechovou zkoušku a nepředložil doklady potřebné pro řízení motorového vozidla. Navíc má blokaci řidičského průkazu.

Dne 29. dubna 2021 v 21:10 hodin jel čtyřiatřicetiletý řidič s osobním automobilem tovární značky Škoda Octavia po silnici I. třídy č. 27 v obci Vrhaveč ve směru od Klatov na Běšiny. Po průjezdu levotočivou zatáčkou v mírném klesání vyjel s vozidlem částečně do protisměru, kde levou přední částí svého vozu narazil do levého boku osobního automobilu Volkswagen Passat dvacetiletého řidiče. Na místě po střetu nezastavil a bez provedení jakýchkoliv opatření a poskytnutí zákonné součinnosti odjel. Byl vypátrán hlídkou policistů Obvodního oddělení Kolinec v blízkosti obce Stojanovice. Vyzvali jej k dechové zkoušce, která byla provedena elektronickým přístrojem a byla s pozitivním výsledkem 1,60 promile alkoholu v krvi. Při kontrole řidič nepředložil řidičský průkaz, policisté z evidencí zjistili, že má evidovanou platnou blokaci řidičského oprávnění pro všechny skupiny. Dále nepředložil doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob. Řidič pod vlivem alkoholu byl zajištěna převezen do Klatovské nemocnice, kde se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 130 tisíc korun. Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

30. dubna 2021

