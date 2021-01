Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič traktoru narazil do autobusu, když jel vyprostit jiný autobus

PIVOŇ – Po střetu byl autobus odražen na zeď domu. Škoda na vozidlech byla vyčíslena na 115 tisíc korun.

K dopravní nehodě na místní komunikaci v obci Pivoň došlo dne 8. ledna 2021 v 07:03 hodin. Šedesátiletý řidič traktoru tovární značky Deutz-Fahr jedoucí ve směru od obce Vranov do obce Pivoň se při jízdě z mírného klesání nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval majetek ostatních účastníků silničního provozu. Při jízdě z mírného klesání se jeho traktor smekl na zledovatělé komunikaci a narazil do přední části autobusu MAN, který ve směru na obec Vranov řídil sedmatřicetiletý řidič. Po střetu byl autobus odražen za pravý okraj komunikace, kde narazil do zdi domu. Poté se zastavil. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Požití alkoholu u obou řidičů policisté vyloučili dechovými zkouškami. Na traktoru Deutz-Fahr škoda nevznikla, škoda na autobusu byla vyčíslena na 110 tisíc korun a na zdi domu na 5 tisíc korun. Policisté při šetření této dopravní nehody zjistili, že řidič traktoru jel vyprostit autobus, který zapadl v závěji při pravém okraji komunikace ve směru na obec Vranov.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. ledna 2021

