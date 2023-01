Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič srazil cyklistu a ujel

Český Krumlov - Měl smůlu, poškozený si zapamatoval registrační značku auta.

Velmi rychle vyřešili českokrumlovští dopravní policisté ve spolupráci s místním obvodním oddělením případ ujetí od dopravní nehody a to především díky všímavosti cyklisty, který v této dopravní nehodě figuroval jako poškozený. V úterý 17. ledna okolo 19:00 hodiny jel po hlavní silnici ve směru od Českých Budějovic. Po ulici Budějovická jel řidič ve vozidle značky Škoda, který při odbočování do leva na křižovatce do ulice Urbinská nedal cyklistovi přednost. Došlo ke střetu, po kterém cyklista upadl na komunikaci. Řidič osobního vozidla však nezastavil a pokračoval dál, aniž by zjistil zdravotní stav poškozeného. Ten, přesto, že byl zraněný, si stačil zapamatovat registrační značku ujíždějícího vozidla a tak se do akce zapojili českokrumlovští policisté, kteří si pro pachatele dojeli až domu. Jedná se o muže (70 let) z Českokrumlovska. U obou účastníků nehody byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Pachateli za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

19. ledna 2023

vytisknout e-mailem