Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič šněroval Skupovku

Policisté hlídkové služby narazili o páteční noční směnu na vozidlo, které projelo dlážděnou částí kruhového objezdu v ulici SNP a téměř najelo na obrubník. Na Skupovce pak řidič škodovky až nápadně využíval celou šíři vozovky. Hlídka vůz zastavila a už při prvním kontaktu s motoristou bylo jasné, co bude špatně. Z automobilu se linul již známý odér. Policisté vyzvali řidiče, aby se podrobil testu na přítomnost alkoholu v dechu. Kličkovaná na silnici měla hned vysvětlení. Přístroj ukázal totiž hodnotu 2,2 promile. Údajně se Mostečan chtěl dopravit jenom z restaurace domů. Nocovat musel ale v cele, kam ho policejní hlídka převezla k vystřízlivění. Následující den si 39letý muž na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nejen, že mu policisté zadrželi řidičský průkaz, ale v případě odsouzení může pobýt až rok ve vězení.

Opilý zloděj

Asi málo namol, tak šel za pět prstů nakoupit další alkohol. Tak by se dal shrnout páteční výjezd policistů do jednoho z mosteckých obchodů. Tam vstoupil v odpoledních hodinách sotva chodící 60letý zákazník. Ten naplnil svůj batoh dvěma lahvemi švestkové pálenky za 260 korun. Z prodejny pak vykráčel a zřejmě se těšil, jak si přihne. Ovšem zapomněl na dvě zásadní věci. První byla, že se muž před půl rokem vrátit z vězení, kde pobýval na základě rozhodnutí Okresnímu soudu v Mostě. Druhá pak, že vzhledem k jeho stavu nebyla krádež úplně dokonalá. Pracovnice ostrahy obchodu si pohybu zákazníka povšimla a přivolala policejní hlídku. Ta podezřelého zadržela a zjistila, že muž měl v době krádeže v sobě 2,5 promile. Ubytování do vystřízlivění měl tak rezervované v cele. Policisté Mostečanovi předali sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Vzhledem k opakovanému jednání mu v případě uznání viny hrozí další až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

25. září 2023

