Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič skončil v cele

Prachatice – Lhenice – Nejenže řídil přes zákaz, ale s více jak třemi promile alkoholu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Netoličtí policisté sdělili podezření 47letému muži z Jindřichohradecka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání spáchaného v souběhu s přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý řídil v úterý po osmnácté hodině osobní vozidlo Peugeot 106 po pozemní komunikaci v katastru obce Lhenice, kde byl kontrolován netolickými policisty. Ti u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, kterou mu naměřili bezmála tři a půl promile alkoholu v dechu. Lustrací řidiče navíc zjistili, že má okresním soudem uložený zákaz řízení motorových vozidel do října 2023. Podezřelý se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl trestním příkazem okresního soudu v nedávné době odsouzen mimo jiné za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Na sdělení podezření si musel muž počkat do druhého dne v policejní cele. Další prověřování provádí netoličtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý již do dvou týdnů bude muset opět ze svého jednání zodpovídat před soudem, kde mu již hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

28. července 2022

vytisknout e-mailem