Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič si s sebou v autě vezl pervitin, testům na drogy se odmítnul podrobit

ČESKOLIPSKO - Bez platného řidičského průkazu a zřejmě i pod vlivem drog řídil vozidlo.

Cvikovští policisté v minulém týdnu při kontrole dodržování vládních opatření k omezení volného pohybu mezi okresy zaregistrovali na Práchni u Kamenického Šenova za volantem osobního vozidla řidiče, o němž věděli, že momentálně nedisponuje platným řidičským průkazem. Když ho zastavili, zajistili ve vozidle sáček s krystalickou látkou, která nápadně připomínala pervitin. To také záhy přístroj na detekování omamných a psychotropních látek potvrdil. Vzhledem k tomu, že ho bylo 5,18 gramu, bude se v této souvislosti zodpovídat z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což ho soud může poslat na dva roky do vězení. Trestní stíhání 38letého muže zahájíme potom, co obdržíme výsledky laboratorního rozboru zajištěné drogy. O jeho potrestání za řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění i za to, že se bez vysvětlení odmítnul podrobit testu na drogy, rozhodne správní řízení.

1. 4. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

