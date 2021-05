Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič se vyhýbal srně a skončil se svým vozidlem v poli

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Řidič i spolujezdci utrpěli vážná zranění

Policisté z Prahy venkov Východ vyjížděli včera, krátce přes 19. hodinou, k dopravní nehodě ke které došlo ve vesnici Veliký Brázdim. Dvaadvacetiletý řidič se měl na silnici neadekvátním způsobem vyhýbat srně a poté skončit s vozidlem mimo komunikaci v poli. Při tomto manévru došlo k nárazu do stromu a následnému odmrštění vozidla do pole. Ve vozidle spolu s řidičem cestovali ještě devatenáctiletá žena a devatenáctiletý muž. Náraz byl tak prudký, že z vozidla odpadla všechna kola. Spolujezdec, který nebyl s největší pravděpodobností připoután, vylétl z vozidla střešním oknem. Právě tento spolujezdec utrpěl velmi těžká zranění se kterými byl převezen do pražské nemocnice. Řidič a další spolujezdkyně utrpěli lehčí zranění, se kterými byli taktéž převezeni do nemocnice k ošetření. U řidiče provedli policisté dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která byla negativní.

por. Ing. Bc.Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

11. května 2021

