Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič se chtěl vyhnout policejní kontrole

KRCHLEBY – Před policisty ujížděl. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a skončil v příkopu. Policisté zjistili, že řídil pod vlivem drog a se zákazem řízení.

Dne 29. března 2021 zahájili domažličtí dopravní policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelým je osmadvacetiletý muž, který dne 25. března 2021 po jednadvacáté hodině řídil osobní motorové vozidlo Audi A4 mezi obcemi Staňkov a Krchleby. Byl spatřen hlídkou policistů Obvodního oddělení Holýšov, policisté jej chtěli zastavit a zkontrolovat. Na výstražné znamení světla modré barvy doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení a rozsvícení nápisu STOP nereagoval. Před policisty ujížděl.

Na přímém úseku silnice III. třídy č. 18323 po projetí prudké pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a jiným okolnostem, které je možné předvídat. Vjel do protisměru, dále do levého silničního příkopu. Poté bylo vozidlo odraženo zpět na pozemní komunikaci a pak zase sjelo do levého silničního příkopu. Na výzvu policisty se řidič dobrovolně podrobil odbornému měření orientačním testerem ke zjištění, zda není ovlivněn návykovou látkou. Test byl s pozitivním výsledkem na přítomnost látky amfetamin. Řidič byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Policisté z dostupných evidencí zjistili, že řidič má rozsudkem Okresního soudu Plzeň – jih uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny na dobu 48 měsíců od srpna 2017 od srpna 2021. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 28 tisíc korun, na silničním příkopu na 2 tisíce korun.



por. Mgr. Dagmar Brožová

31. března 2021

