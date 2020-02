Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič s platným zákazem řízení a pod vlivem alkoholu havaroval do příkopu

BENEŠOVSKO – Řidič při havárii utrpěl lehká poranění. Případ řeší policisté z dopravního inspektorátu v Benešově.

Dnes ráno, tedy dne 24. února, jel před šestou hodinou ranní třiadvacetiletý řidič v osobním vozidle ve směru od obce Všechlapy směrem na Divišov. V obci Divišov řidič projížděl levotočivou zatáčkou, nepřizpůsobil rychlost vozidla povaze a stavu vozovky a dostal smyk. Následkem toho havaroval do příkopu, kde čelně narazil do stromu. Při této havárii řidič utrpěl lehká zranění. Policisté, kteří byli přivoláni k havárii vozidla, následně provedli u řidiče dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Dechová zkouška u řidiče ukázala pozitivní výsledek. Policisté dále provedli lustraci osoby řidiče a zjistili, že muž má vysloven platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do května roku 2020. Jelikož muž řídil vozidlo v době, kdy mu to bylo zakázáno, dopustil se tak přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny před soudem mu za tento přečin hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Za jízdu pod vlivem alkoholu řidiči ve správním řízení dle zákona hrozí sankce v rozmezí od 2500 Kč – 20000 Kč a zákaz činnosti v rozmezí od 6ti měsíců až do jednoho roku.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

24. února 2020

