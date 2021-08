Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič s autem vyjel mimo komunikaci a „zaparkoval“ na dětském hřišti

TACHOV – Havárie, ke které došlo kvůli nepřiměřené rychlosti, mohla mít fatální následky. Na jinak frekventovaném hřišti si v tu dobu naštěstí žádné dítě nehrálo.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení o nehodě, která se stala kolem 17:15 hod. v Tachově ve Stadtrodské ulici. Ve směru ke světelné křižovatce jel uvedenou ulicí 30letý cizinec s vozidlem značky BMW. Při projíždění táhlé pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace a svým schopnostem, na mokrém povrchu vozovky nezvládl řízení, auto uvedl do smyku a vyjel do protisměru. Poté přejel přes chodník a několik metrů pokračoval po travnaté ploše, až narazil do kovového oplocení dětského hřiště, kde v jeho prostoru zůstal stát. V době havárie se na jinak frekventovaném dětském hřišti naštěstí nikdo nenacházel. Vzniklou celkovou škodu policisté odhadli na 60 000 korun. Požití alkoholu u cizince vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Řidiči za přestupek v dopravě uložili nejvyšší možnou sankci.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

27. 8. 2021

vytisknout e-mailem