Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič převážel ve vozidle 30 migrantů

ÚSTECKÝ KRAJ - Osmatřicetiletý řidič je v tuto chvíli již obviněn a je podán návrh na vzetí obviněného do vazby.



Hlídka cizinecké policie v odpoledních hodinách na dálnici D8 ve směru na Německo v rámci opatření MIGRACE, kdy vykonávala dohled nad nelegální tranzitní migrací, zaznamenala vozidlo VW Transporter, které vykazovalo známky výrazného přetížení. Při bližším pohledu do vozidla bylo zřejmé, že se uvnitř nachází větší počet osob, než je povoleno. Policisté se rozhodli vozidlo před sjezdem na Petrovice zastavit a zkontrolovat. Vozidlo řídil 38letý cizinec, který byl vyzván k prohlídce vozidla. Kontrolou bylo zjištěno, že se ve vozidle tísnilo 28 dospělých osob a dvě děti státní příslušnosti Sýrie. Policisté řidiče vozidla zadrželi a převezli do policejní cely, protože bylo na místě podezření, že se jedná o převaděče. Syřané byli zajištěni.

Případ možného převaděčství si následně převzali ústečtí kriminalisté. Z výslechu řidiče vyšlo najevo, že tyto osoby naložil do vozidla na blíže neupřesněném místě i přesto, že věděl, že nemají žádné dokumenty opravňující je ke vstupu a pobytu na území České republiky. Poté je vezl přes celé území našeho státu a snažil se s nimi nedovoleně překročit státní hranice do Německa.

V současné době je 38letý muž stíhán pro trestný čin Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. V případě prokázání viny před soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 8 let. Na obviněného byl podán návrh na vzetí do vazby.

Občané Sýrie jsou stále v režimu zajištění a připravujeme v rámci readmisní dohody jejich vrácení na území Slovenska.

Ústí nad Labem 3. srpna 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

