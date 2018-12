Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič předjížděl a neměl před sebe rozhled

BRŮDEK – Střetl se s vozidlem v protisměru. Řidička utrpěla zranění, se kterým byla letecky transportována do nemocnice v Plzni.

Dne 11. prosince 2018 v 06:04 hodin došlo k dopravní nehodě na komunikaci II. třídy č. 184 mezi obcemi Brůdek a Hájek. Pětašedesátiletý řidič osobního vozidla Volkswagen Transporter jel s vozidlem ve směru jízdy od obce Hájek na obec Brůdek. Před vrcholem stoupání s vozidlem předjížděl nákladní vozidlo Mercedes s návěsem Schmitz. Při předjíždění neměl před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která byla nutná k bezpečnému předjetí, a ohrozil protijedoucí řidičku, která řídila osobní vozidlo Škoda Felicia ve směru jízdy od obce Brůdek. Následně došlo ke střetu vozidla Volkswagen s vozidlem Škoda Felicia. Po střetu bylo osobní vozidlo Škoda odraženo vpravo mimo komunikaci. Osobní vozidlo Volkswagen bylo odraženo do pravého silničního příkopu, kde narazilo do směrového sloupku. Ke střetu vozidel s nákladním vozidlem Mercedes s návěsem nedošlo. Při dopravní nehodě utrpěla čtyřicetiletá řidička zranění a z místa dopravní nehody byla leteckou záchrannou službou transportována do Fakultní nemocnice Plzeň. U řidiče ke zranění nedošlo. Požití alkoholu u řidiče byl bylo vyloučeno provedenou dechovou zkouškou, vzhledem ke zranění řidičky nemohla být dechová zkouška provedena. Byl proto nařízen odběr krve v lékařském zařízení. Při dopravní nehodě došlo k hmotné škodě na vozidle Volkswagen ve výši 150 tisíc korun, na vozidle Škoda vznikla škoda 20 tisíc korun a na silničním příkopu vznikla dvoutisícová škoda. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. prosince 2018

