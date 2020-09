Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič vozidla při průjezdu zatáčkou nezvládl řízení

BLANENSKO: Nárazem od stromů skončil částečně mimo komunikaci.

K dopravní nehodě došlo ve středu 30. září o půl jedenácté dopoledne na komunikaci ve směru z Jedovnic na Lažánky. Z prvotního šetření vyplývá, že čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla Fiat Punto pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky. Při projíždění levotočivé zatáčky dostal smyk a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Po nárazu bylo vozidlo odmrštěno do dalšího stromu a následně skončilo částečně mimo komunikaci. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče, který byl záchranáři převezen do nemocnice. Předběžná škoda na vozidle je 50 tisíc korun. Provedená orientační dechová zkouška byla negativní. Příčiny a okolnosti havárie jsou nadále v šetření blanenských dopravních policistů.

Řidiči pozor!!!

Dbejte zvýšené opatrnosti při řízení vozidla na mokré vozovce. Vlhkost silnice snižuje tření mezi pneumatikou a povrchem vozovky, čímž se mění chování motorového vozidla, zejména se prodlužuje brzdná dráha. Při rychlejším průjezdu zatáčkou, tak může dojít ke smyku a proto je potřeba na toto myslet a rychlost jízdy přizpůsobit panujícímu počasí.

por. Lenka Koryťáková, 30. září 2020

vytisknout e-mailem