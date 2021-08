Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič poškodil čtyři auta

MOSTECKO - Vozidlo řídil pod vlivem alkoholu a u nehod nezůstal; Motocyklista sjel do příkopu; Policisté měřili rychlost.

Rychlost jízdy pod drobnohledem policie

Dopravní policisté v pátek kontrolovali na silnicích okresu Most motorová vozidla. Důvodem kontrol byla další celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, kterou policisté opětovně zaměřili hlavně na kontrolu dodržování stanovené rychlosti. Dopravní hlídky sledovaly silniční provoz od rána do odpoledních hodin a během dne stanoviště měnily. Při akci muži zákona zastavili a zkontrolovali 10 motorových vozidel. V průběhu kontrol, kdy policisté sledovali dodržování rychlosti, technický stav vozidel i potřebné doklady k řízení, zjistili 6 přestupků, za které řidičům udělili pokuty ve výši 5 000 korun. Z tohoto počtu dopravních přestupků řidiči ve třech případech překročili stanovenou rychlost. Jeden motorista řídil vozidlo bez řidičského oprávnění a v jednom případě byl řidič podezřelý, že za volant svého vozu usedl pod vlivem návykové látky.

Podnapilý řidič při jízdě poškodil čtyři auta

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 47letého muže z Mostu. Ten měl v létě v podvečerních hodinách řídit bez řidičského oprávnění (blokace) své motorové vozidlo. V ulici Obránců míru se plně nevěnoval řízení automobilu a způsobit měl dopravní nehodu. Při řízení narazil do zaparkovaného vozidla, které bylo nárazem odhozeno na jiné auto. Na místě nehody nezastavil, ale pokračoval v jízdě a opět najel do dalšího zaparkovaného automobilu, následně do jiného a zase jel dál až ke křižovatce, kde zastavil. Řidič se na místě nehody podrobil dechovým zkouškám na alkohol, které byly pozitivní. Policisté mu naměřili přes jedno promile alkoholu v dechu. Přítomnost alkoholu v krvi pak prokázal toxikologický rozbor krve. Na vozidlech muž zanechal škodu za dvacet tisíc korun.

Motocyklista havaroval do příkopu

Dopravní policisté šetří okolnosti dopravní nehody, ke které došlo o víkendu v podvečerních hodinách. Na silnici II. třídy od obce Klíny na Litvínov jel motocyklista, který při projíždění zatáčky vyjel vlevo mimo komunikaci a skončil se strojem v příkopu. Muž byl z místa dopravní nehody převezen rychlou záchrannou službou do zdravotnického zřízení. Dechová zkouška na alkohol byla u motoristy negativní. Rozsah zranění je předmětem dalšího šetření. Hmotnou škodu policisté odhadli na částku 20 000 korun.

Turistovi kdosi vykradl auto

Nepříjemné zjištění čekalo jednoho motoristu z jiného kraje o víkendu. V neděli po poledni zaparkoval své osobní vozidlo na parkovišti v ulici Hořanská cesta. Po návratu zjistil, že mu do auta někdo vnikl za použití násilí. Neznámý lapka z vozu odcizil peněženku s hotovostí, osobními doklady a platebními kartami. Poškozený odhadl způsobenou škodu na částku 13 tisíc korun. Případem trestného činu krádeže vloupáním a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku se zabývají policisté obvodního oddělení Most. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení.

nprap. Ludmila Světláková

Most 16. srpna 2021

