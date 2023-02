Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič porušil vše, co se dalo

Český Krumlov – Větřní – Pod vlivem alkoholu způsobil dvě dopravní nehody, navíc neměl za volantem co dělat. To ale nebylo všechno.

Na velké problémy si zadělal dvaatřicetiletý muž, který v sobotu 4. února v ranních hodinách řídil v obci Větřní na Českokrumlovsku vozidlo tovární značky Volkswagen Passat. Ten totiž v rámci své opilecké jízdy nejprve při couvání poškodil vozidlo tovární značky Škoda Rapid, zaparkované v ulici Školní v obci Větřní a následně vlivem nepřizpůsobení rychlosti, stavu a povrchu komunikace dostal s vozidlem smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde levou přední částí svého vozidla narazil do betonového oplocení Základní školy Větřní, u které poškodil betonové stříšky oplocení. Od obou zmíněných dopravních nehod řidič ujel.

Pachatel byl následně díky svědkům vypátrán v obci Větřní na parkovišti u jednoho z místních hotelů. Jakmile muž uviděl policisty, ihned se rozběhl směrem k nim a začal vykřikovat, že řidič vozidla utekl. Muž se k policistům přibližoval s plastovým kufříkem v ruce, přičemž jim uvedl, že má uvnitř kufříku zbraň. Muž policistům následně na místě nadýchal více než jeden a půl promile alkoholu v dechu. Test na přítomnost jiných návykových látek v těle muž odmítl. V tu dobu byli již na místě, mimo policistů z Větřní, také policisté z Českého Krumlova a hlídka dopravních policistů. Policisté dále zjistili, že muž má v současné době vysloveny hned tři platné zákazy řízení. To ale nebylo zdaleka všechno. Policisté u muže nejprve z preventivních důvodů zajistili plastový kufřík, uvnitř kterého byla uložena s největší pravděpodobností flobertová zbraň i s náboji. Poté, co se muž podrobil dechové zkoušce, začal následně ve vozidle z krabičky od cigaret vyhazovat plastové sáčky s uzavíratelnou lištou, ve kterých se nacházela neznámá krystalická látka. Celkem takto muž vyhodil deset sáčků s tím, že to už nechce a že si to mají policisté nechat.

Muž je nyní podezřelý ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Obsah plastových sáčků, které muž ve vozidle vyhazoval, bude předmětem dalšího šetření.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

7. února 2023

