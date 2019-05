Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič pod vlivem pervitinu ujížděl hrádeckým policistům

ROKYCANSKO – Zadrželi jej dopravní policisté, před kterými utíkal kolem basketbalové haly.

Minulý týden ve čtvrtek v dopoledních hodinách prováděli hrádečtí policisté hlídkovou činnost, při které si všimli protijedoucího osobního vozidla značky Opel Astra, které dle osobní znalosti řídil 29letý cizinec. Policisté věděli, že tento muž má vyslovený platný zákaz činnosti, a tak se s vozidlem otočili a rozjeli se za opelem. Dojeli jej v obci Kamenný Újezd, kde zájmové auto stavěli předepsaným způsobem za pomoci služebního vozidla s nápisem „STOP POLICIE“ a za použití výstražného zvukového zařízení. Řidič vozidla nereagoval, naopak začal zrychlovat a ujíždět ve směru na Rokycany.

Hlídka o celé situaci průběžně informovala operační středisko a monitorovala nebezpečnou jízdu řidiče, který nerespektoval pravidla silničního provozu a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, zejména pak chodce.

Do pronásledování byla proto zapojena hlídka rokycanských dopravních policistů, která provedla v ulici, jíž pachatel ujížděl, zátaras služebním vozidlem. Ujíždějící řidič zastavil před služebním autem a následně k němu přiběhla hlídka hrádeckých policistů, kteří vozidlo pronásledovali. Řidič opelu však začal couvat vysokou rychlostí a narazil při tom do stojícího vozidla Ford Escort, na kterém tak způsobil škodu kolem 15 000 korun. Po nehodě řidič opelu zastavil a uzamkl se v aute. Následně se však z místa rozjel vpřed do ulice Dukelská, kde na travnaté ploše u vlakového nádraží vozidlo zastavil a utíkal z místa pryč. Daleko neutekl, i přesto, že před další dopravní hlídkou, která právě přijela k odstavenému autu, skočil do keřů u basketbalové haly. Policisté jej za pomoci donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli na dopravní inspektorát k provedení potřebných úkonů. Provedenou lustrací zjistili, že zadržený má vyslovené tři zákazy řízení s tím, že nesmí řídit do března roku 2021. S řidičem provedli dechovou zkoušku, která byla negativní, pozitivní byl však test na omamné a psychotropní látky, konkrétně na amfetamin. Na základě pozitivního výsledku byl řidič převezen na lékařské vyšetření a odběr krve a moči.

Na místě odstaveného vozidla se nacházela ještě 26letá spolujezdkyně, kterou policisté k celému případu také vytěžili.

Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případem se i nadále zabývají a čekají na výsledky lékařského vyšetření za účelem zjištění míry ovlivnění řidiče detekovaným amfetaminem.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

30. 5. 2019

