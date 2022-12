Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič pod vlivem kokainu

České Budějovice - Policisté jej zastavili v centru města.

Policisté z oddělení hlídkové služby zkontrolovali v sobotu po 21:00 hodině řidiče vozidla značky BMW. Jednalo se o muže (27 let) ze Strakonicka, který jel po ulici Husova tř. od křižovatky s ulicí Na Dlouhé Louce směrem z centra. Následně odbočil do ulice Ant. Sovy, kde ho policisté zastavili. Řidiči provedli test pomocí testeru DrugWipe 5SP na přítomnost návykových látek a test vyšel pozitivní na látku kokain. Policisté řidiče převezli do nemocnice, kde se podrobil odběrům za účelem zjištění obsahu omamných a psychotropních látek v těle. Případ si převzali policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří muže podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

11. prosince 2022

