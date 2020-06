Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič pod vlivem alkoholu skončil na střeše

BLANENSKO: Nehoda si vyžádala lehké zranění řidiče i spolujezdkyně.

V pátek 12. června v ranních hodinách jel jednadvacetiletý řidič s o tři roky mladší spolujezdkyní v osobním vozidle tov. zn. Škoda Octavia. Ve směru z Rájce Jestřebí do Petrovic nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a se svým vozidlem havaroval mimo vozovku. Auto narazilo nejdříve do směrového sloupku, poté do kmene stromu a následně se převrátilo přes střechu do lesa, kde jeho jízda skončila. Příliš vysoká rychlost, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky a také alkohol byly hlavními příčinami dopravní nehody. Řidič vozidla i spolujezdkyně měli lehká zranění, s kterými byli z místa nehody odvezeni záchranáři do nemocnice. Policisté při dechové orientační zkoušce zjistili, že mladík navíc řídil pod vlivem alkoholu, přístroj na měření alkoholu vykázal hodnotu přes dvě promile. Na vozidle vznikla škoda za 150 tisíc korun. Na místě nehody rovněž zasahovali hasiči. Nehoda zůstává i nadále v šetření dopravních policistů.

por. Lenka Koryťáková, 12. června 2020

