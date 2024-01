Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Řidič pod vlivem alkoholu narazil do dopravního policisty – Aktualita

Policisté řidiče obvinili ze dvou trestných činů

V sobotu 28. ledna policisté z oddělení silničního dohledu pražské dopravní policie prováděli na ulici Chlumecká měření rychlosti. V okamžiku, když policista stál u vozidla jednoho z přestupců, z ničeho nic do zpětným zrcátkem a bokem vozidla narazil řidič dodávky. Ten však po střetu nezastavil a snažil se z místa ujet. Druhý policista, který v daný okamžik seděl v měřícím vozidle, poté co zjistil, že jeho kolega nemá žádné závažné poranění, nasedl do vozidla a řidiče dostihl. Pětapadesátiletý muž s poškozenou přední části vozidla a proraženou přední pneumatikou zastavil vozidlo na parkovišti u rychlého občerstvení, kde jej policista zablokoval služebním vozidlem.

Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, kterou naměřili více než jeden a půl promile. Policista, kterého nárazem řidič přimáčkl na vozidlo přestupce, naštěstí neutrpěl žádné vážnější poranění, ale i přesto musel být s bolestmi hrudníku a zad ošetřen v nemocnici a nyní je v pracovní neschopnosti.

28.1.2024

Aktualita 30.1.2024

Policisté dalším šetřením zjistili, že řidič dodávky přibližně deset minut před tím, něž narazil do policisty, zavinil další dopravní nehodu a to v ulici Bryksova. Zde řidič zezadu narazil do předním jedoucího osobního motorového vozidla, které poškodil a z místa ujel pryč.

Policisté pětapadesátiletého řidiče obvinili z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a trestného činu neposkytnutí první pomoci řidičem dopravního prostředku, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až tří let.

kpt. Eva Kropáčová

30.1.2024

vytisknout e-mailem