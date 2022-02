Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič pod vlivem alkoholu naboural šest vozidel

PŘEŠTICE – Při své cestě řidič se svým vozidlem poškodil šest vozidel a při dechové zkoušce nadýchal hodnotu tři promile alkoholu.

Dopravní policisté z územního odboru Plzeň-venkov dne 3. února 2022 přijali oznámení o dopravní nehodě, kdy řidič během své jízdy v obci Přeštice naboural hned několik vozidel. Krátce před 18. hodinou šestatřicetiletý řidič s vozidlem tovární značky Škoda Fabia vyjížděl z ulice Gagarinova na komunikaci I/27 ve směru na obec Horní Lukavice. Řidič přejel do protisměru přes levý chodník a zpět na vozovku, kde se v prostoru před autobusovou zastávkou v levém jízdním pruhu střetl s protijedoucím osobním vozidlem Renault Thalia. Řidič na místě dopravní nehody nezastavil a pokračoval dál v jízdě. Vyjel vpravo přes chodník a travnatý pás u autobusové zastávky do ulice Na Chmelnicích. Asi v polovině ulice řidič přejel do protisměru, kde narazil přední části do dvou vozidel zaparkovaných podél levé části komunikace. Řidič pokračoval vlevo mimo komunikaci přes travnatý pás, kde naboural do zaparkovaného vozidla tovární značky Ford, které stálo na kolmém parkovacím stání před bytovým domem. Vlivem silného nárazu bylo vozidlo Ford odhozeno na další dvě zaparkovaná vozidla, čímž došlo k jejich poškození. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu tři promile alkoholu v dechu. Řidič se následně podrobil lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které bylo spojené s odběrem krve. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 150 tisíc korun. Viník nehody je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.



por. Ing. Eva Čeervenková

7. února 2022

