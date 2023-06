Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení zavinil dopravní nehodu

LIBEREC – Řidič, který zezadu narazil do vozidla jedoucího před ním, byl pod vlivem alkoholu a za volant usedl s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel.

Včera odpoledne krátce po třinácté hodině se stala dopravní nehoda v Liberci v ulici Dr. Milady Horákové. Dvaačtyřicetiletý řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od ulice Košická k ulici Fugnerova, kde nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím vozidlem a do tohoto narazil. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,47 promile. Navíc v rámci kontroly zjistili, že tento muž má také v současné době Obvodním soudem pro Prahu 4 vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do dubna 2025. Alkohol u řidičky druhého vozidla policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.





8. 6. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

