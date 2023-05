Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič pod vlivem alkoholu

MOSTECKO - Skončil v policejní cele; Žena lhala před úřadem.

Pondělního brzkého rána mířil 41letý Mostečan půjčeným vozidlem domů, kam ale nedojel. Při nedělním večeru sledoval hokejové utkání českého týmu a zřejmě zapomněl, že při zápasu vypil jisté množství alkoholu. Na cestě do postele k jeho smůle narazil v ulici Velebudická na policejní hlídku. První výzvu k zastavení automobilu řidič ignoroval. Policisté vozidlo Mazda dojeli v ulici Okružní. Ihned bylo jasné, že se muž s uniformovanou hlídkou setkat nechtěl. Nekoordinované pohyby, upovídanost a zejména známý odér prozradil, kde bude problém. Policisté řidiče vyzvali, aby se podrobil testu na přítomnost alkoholu. Přístroj ukázal hodnotu přesahující 1,7 promile. Hlídka Mostečana zadržela a převezla do cely. Na služebně si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to muži hrozí v případě odsouzení až roční vězení.

Žena lhala před úřadem

Mostecký vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 52leté ženy ze spáchání přečinu podvodu. Ta po dobu dvou let neoprávněně pobírala dávky od Úřadu práce České republiky. Obviněná záměrně nedoložila všechny příjmy, které ji byly vypláceny od zaměstnavatelů na základě uzavřených dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Činila tak, přestože byla jako příjemce dávek státní sociální podpory srozuměna o povinnosti oznámit všechny změny rozhodné pro trvání nároku na dávku. Mostečanka pobírala příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí. Celkově si nepoctivá klientka přišla na téměř 160 tisíc korun. Vzhledem ke způsobení větší škody, hrozí stíhané až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

16. května 2023

