Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič pod vlivem alkoholu

KLENČÍ POD ČERCHOVEM - Třiašedesátiletý muž usedl za volant se dvěma promile alkoholu v krvi a jel z Nemanic do Klenčí.

Dne 2. ledna 2021 v odpoledních hodinách řídil třiašedesátiletý muž osobní vozidlo tovární značky Škoda Felicia z obce Nemanice do obce Klenčí pod Čerchovem. V 16:20 hodin jej zastavili a kontrolovali policisté Obvodního oddělení Domažlice na náměstí v obci Klenčí. Při kontrole jej policisté vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška elektronickým přístrojem ukázala pozitivní výsledek 2,03 promile alkoholu v krvi. Po provedeném měření řidič usedl do vozidla a rozjel se městysem směrem na Draženov. Po opětovné výzvě muž po několika desítkách metrů opět zastavil. Byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. ledna 2021

