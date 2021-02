Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič po zastavení utekl z auta

JABLONEC NAD NISOU – Řidič, kterého policisté zastavil, okamžitě utekl z auta a nechal v něm sedět dva spolujezdce.

Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 29letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, kterého se dopustil 18. ledna letošního roku. Tehdy byl totiž v noci krátce před třetí hodinou zastaven policejní hlídkou, která za ním jela z ulic Liberecká a Polní, při řízení vozidla Subaru Justy v Jablonci nad Nisou v ulici Na Ostrohu. Ovšem jakmile podezřelý s vozem zastavil, tak z místa řidiče rychle vyběhl a utekl směrem do ulice Liberecká. Při tomto však ve vozidle zanechal dva spolujezdce a pro policisty tak nebylo těžké zjistit jeho totožnost. Provedeným šetřením následně zjistili, že tento muž neměl za volantem co dělat, jelikož má v současné době Okresním soudem v Jablonci nad Nisou vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do srpna letošního roku. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





2. 2. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem