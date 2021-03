Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič po střetu na místě dopravní nehody nezůstal

HOLÝŠOV - Přívěsem ze své nákladní soupravy se střetl s levou přední částí protijedoucího osobního automobilu. Po dopravní nehodě nezastavil a ujel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 15. března 2021 v době od 13:15 hodin do 13:18 hodin v Holýšově v ulici Slepá. Nezjištěný řidič neznámého nákladního vozidla s přívěsem při průjezdu levotočivé zatáčky ve směru jízdy z ulice Slepá do ulice Školní nejel vpravo při pravém okraji komunikace. Z části přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde se přívěsem střetl s levou přední částí protijedoucího osobního automobilu tovární značky Renault Thalia. Na místě po dopravní nehodě nezastavil, nespolupracoval při zjišťování skutkového stavu, neprokázal svoji totožnost, nesepsal s majitelkou poškozeného vozu společný záznam o dopravní nehodě. Škoda na vozidle Renault byla vyčíslena na 5 tisíc korun.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 či 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. března 2021

vytisknout e-mailem