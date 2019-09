Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič po nehodě na rychlostní silnici dlouho telefonoval a smetlo ho auto

LIBERECKO - Nehoda si na Liberecku vyžádala těžké zranění.

Ve čtvrtek kolem 20.20 projížděla 25letá řidička za volantem osobního vozidla značky BMW od Liberce do Děčína po rychlostní silnici I/35 a přitom nezvládla přejíždění z levého do pravého pruhu, při kterém se bokem střetla s tahačem jízdní soupravy. Vlivem tohoto nárazu se BMW roztočilo, nabouralo do svodidel a nakonec zůstalo stát napříč komunikací před kamionem. Jen díky tomu, že 23letý šofér kamionu pohotově sešlápl brzdy, nedošlo k fatálnímu následku a oba účastníci z nehody vyvázli bez zranění.

Tím ale řetězec událostí bohužel neskončil. K místu nehody zhruba o 10 minut později přijel ve směru od Liberce 33letý řidič ve vozidle Audi, který nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze vozovky, nestačil své auto dobrzdit a naboural do BMW. Přitom utrpěl těžké zranění 23letý řidič kamionu, účastník první nehody, který měl podle svědeckých výpovědí stát na rychlostní komunikaci a telefonovat. Druhá účastnice původní nehody, řidička BMW, narozdíl od něj čekala na příjezd policie v bezpečí za svodidly.

Tato nehoda, jejíž detaily stále ještě zjišťujeme, by měla být ponaučením pro všechny účastníky dopravních nehod, které důrazně upozorňujeme na to, že zejména na rychlostních komunikacích a dálnicích , ale i na ostatních silnicích, musejí po nezbytných opatřeních komunikaci rychle opustit a čekat na záchranné složky v bezpečném prostoru za svodidly.

27. 9. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

Odkazy do noveho okna nehoda u Chrastavy Detailní náhled

vytisknout e-mailem