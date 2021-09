Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič po nárazu do stromu utrpěl těžké zranění

KOLÍNSKO – Pravděpodobnou příčinou je nepřizpůsobená rychlost jízdy.

První zářijový den vyjížděly v deset hodin dopoledne všechny složky integrovaného záchranného systému k havárii osobního vozidla, jehož řidič při projetí zatáčky narazil do stromu. Pro zraněného byl povolán i vrtulník.

Podle dosavadního šetření došlo k dopravní nehodě tak, že 61letý muž řídil automobil značky Ford ve směru od Býchor na Němčice, kde na tomto úseku pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost při projíždění pravotočivé zatáčky, vlivem čehož přejel do protisměru a poté do silničního příkopu, kde čelně narazil do stromu.

Jedenašedesátiletý muž byl s těžkým zraněním vrtulníkem transportován do jedné z pražských nemocnic. Veškerými okolnostmi havárie se zabývají kolínští dopravní policisté.

2. září 2021

