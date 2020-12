Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič po dopravní nehodě od vozidla odešel

ČESKÁ KUBICE - Policisté pátrají po řidiči, který vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v blíže nezjištěné době od 02:00 hodin do 02:25 hodin dne 6. prosince 2020 na silnici III. třídy č. 1901 mezi obcí Česká Kubice a silnicí I. třídy č. 26 vedoucí na Folmavu. Neznámý řidič s vozidlem tovární značky BMW jel na obec Česká Kubice, přejel do protisměru, vjel na nezpevněnou krajnici a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Po nehodě zůstalo vozidlo stát v lese a řidič od dopravní nehody odešel. Dopravní nehodu neoznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl. Škoda na sloupu byla vyčíslena na 5 tisíc korun, na vozidle BMW na 100 tisíc korun. Policisté pátrají po řidiči tohoto vozu.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, 974 331 259 případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

8. prosince 2020

