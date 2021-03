Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič patrně usnul

J.Hradec – Těžké ublížení na zdraví při dopravní nehodě řeší kriminalisté.

Podezřelý muž dne 10. října 2020 se jako řidič osobního automobilu Hyundai Accent, jedoucí po silnici č. II/151 ve vzdálenosti 1 km za obcí Valtínov ve směru na Dačice, pravděpodobně plně nevěnoval řízení vozidla, kdy před vjetím do pravotočivé zatáčky zřejmě usnul a tak porušil důležitou povinnost uloženou mu jako řidiči, následkem čehož s vozidlem vyjel do levého jízdního pruhu. Poté, ve snaze se s vozidlem vrátit zpět do „ svého“ jízdního pruhu, strhnul řízení vozidla vpravo, kde zachytil o ocelová svodidla na pravé krajnici, na základě čehož opětovně strhnul řízení vozidla vlevo a s vozidlem vyjel do levého jízdního pruhu, kde čelně narazil do protijedoucího osobního vozidla Ford Galaxy, které řídila poškozená. Ženě bylo střetem vozidel způsobeno lehké zranění. Dále vlivem střetu vozidel došlo k těžkému zranění mladistvé, která seděla ve vozidle podezřelého a to na pozici spolujezdce. Škoda na vozidlech činí nejméně 150 000 korun.

Po precizním zadokumentování trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti jindřichohradeckými policisty i na základě odborných vyjádření lékařů, vyhotovil dne 9. března policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování usnesení o zahájení trestního stíhání, které si podezřelý muž v nejbližších dnech převezme. Jako obviněný bude i nadále kriminalisty trestně stíhán.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová

11. března 2021

