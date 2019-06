Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič osobáku havaroval do stromu

HODONÍNSKO: Jednou z příčin by mohla být únava řidiče.

Ve středu dopoledne na silnici I/55 mezi Rohatcem a Petrovem havaroval řidič osobního vozidla Škoda Octavia. Ten jel od Petrova a zřejmě v důsledku únavy a nepozornosti přejel do protisměru. Tam vyjel mimo vozovku a pod břehem silnice havaroval do stromu v příkopu. Při havárii utrpěl těžké zranění a z místa havárie byl letecky transportován do brněnské nemocnice. Ještě předtím s ním policisté provedli dechovou zkoušku, která prokázala, že řídil střízlivý.

Policisté by rádi apelovali na řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali svoji fyzickou kondici a případnou únavu. Obzvláště to platí v těchto horkých dnech, kdy naše tělo funguje jinak než za normálních okolností.

por. Bc. Petr Zámečník, 13. 6. 2019

