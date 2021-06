Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič octavie se při střetu s kamionem těžce zranil

ČESKOLIPSKO - Nehoda včera uzavřela silnici I/13.

Včera krátce po 19. hodině projížděl 20letý řidič v osobním vozidle tovární značky Škoda Octavia po silnici I/13 ve směru od Kunratic u Cvikova na Jablonné v Podještědí, když při průjezdu pravotočivou zatáčkou před motorestem STOP vyjel z nezjištěného důvodu do protisměru, kde se přední levou částí vozidla střetl s přední levou částí nákladní soupravy Scania s návěsem. Kamion směřoval od Liberce na Cvikov. Mladík za volantem octavie utrpěl při nehodě těžké zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba letecky transportovala do nemocnice. V autě cestoval sám. U šoféra kamionu jsme dechovou zkouškou vyloučili, že by byl pod vlivem alkoholu. U řidiče octavie dechovou zkoušku nebylo možno provést kvůli jeho vážnému zdravotnímu stavu. Příčinu a okolnosti této nehodové události stále zjišťujeme.

24. 2. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

