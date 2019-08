Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nezvládl řízení na mokrém povrchu vozovky

STŘÍBRSKO – Řidič s vozidlem narazil čelně do stromu. Z místa byl společně se spolujezdcem převezen do nemocnice.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení o nehodě, která se stala kolem 22:15 hod. na silnici II. třídy číslo 230. Od Ostrova u Stříbra ve směru na Stříbro jel 23letý řidič s vozidlem Mazda. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla svým schopnostem a dopravně technickému stavu komunikace, na mokrém povrchu vozovky uvedl auto do smyku a následně havaroval v levém silničním příkopu, kde narazil čelně do kmene stromu. Provedená dechová zkouška byla negativní. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho spolujezdce, oba byli převezeni záchrannou službou do nemocnice. Na vozidle vznikla škoda kolem 30 000 korun. Nehodou se policisté i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

16. 8. 2019

vytisknout e-mailem