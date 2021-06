Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nezvládl řízení

BORSKO – S vozidlem se uvolnila nezpevněná krajnice a řidič narazil do vzrostlého stromu.

Tachovští dopravní policisté přijali dnes oznámení o dopravní nehodě, která se stala okolo 11:30 hodin na silnici mezi obcemi Borek a Stráž. Z dosavadního šetření vyplývá, že od obce Borek jel 31letý řidič s nákladní soupravou. Při míjení se s protijedoucím vozidlem najel řidič nákladní soupravy na nezpevněnou krajnici, která se pod tíhou vozidla uvolnila, a řidič vjel do příkopu. Tam přední částí tahače a pravým bokem soupravy narazil do vzrostlého stromu. Řidič při nehodě utrpěl zranění, a tak byl záchrannou službou převezen do nemocnice. Ještě před tím s ním policisté provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Vzniklou škodu odhadli přes 2 miliony korun. Nehodou se dopravní policisté i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

14. 6. 2021

