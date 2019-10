Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou

BOJEČNICE – Vozidlo narazilo střechou do stromu. Mladík i jeho spolujezdkyně byli z místa havárie letecky transportováni do nemocnice.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení o nehodě, která se stala 1:55 hod. na silnici II. třídy číslo 200 mezi obcemi Boječnice a Bor. Od Boru jel s vozidlem Renault Twingo 21let řidič. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič při projíždění pravotočivé zatáčky vyjel vlevo do silničního příkopu, kde střechou vozu narazil do kmene stromu. Po nárazu utrpěli řidič i jeho 19letá spolujezdkyně zranění, a tak byli z místa letecky transportováni do nemocnice. Vzhledem ke zranění řidiče nebylo možné provést dechovou zkoušku, a tak policisté vyžádali odběr krve. Vzniklou škodu odhadli na 30 000 korun, havárií se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

21. 10. 2019

vytisknout e-mailem