Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nezastavil policejní hlídce

HORŠOVSKOTÝNSKO – Ujížděl přes pole a pak s vozidlem zastavil a utíkal pryč. Policisté ho chytili. Měl zákaz řízení.

Dne 22. září 2020 po osmnácté hodině řídil šestadvacetiletý muž osobní vozidlo tovární značky Seat po silnici I. třídy č. 26 od Draženova na obec Březí. Policisté jej stavěli pomocí výstražného světelného a zvukového zařízení včetně rozsvíceného červeného nápisu STOP POLICIE. Na to však řidič nereagoval a zvýšil rychlost a policejnímu vozidlu ujížděl. Zvýšenou rychlostí projel obcí Březí, dále jel do obce Mračnice, Třebnice a Jeníkovice. Pak pokračoval do obce Němčice a Valdorf. Za vesnicí pokračoval rovně do pole, kde pak kličkoval, až sjel zpět na pozemní komunikaci vedoucí do Mračnic. U jednoho domu zastavil, otevřel si kovová vrata, přeběhl přes pozemek a utíkal do pole. Policisté ho však doběhli a zajistili. Na základě osobní znalosti a následně z dostupných evidencí policisté věděli, že řidič má rozhodnutím Okresního soudu v Domažlicích uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 24 měsíců, od července 2020 do července 2022. Podezřelému sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a případ bude zpracován ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů stane mladý muž před soudem. Hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

24. září 2020

