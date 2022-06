Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nevydržel čekat v koloně

ROKYCANY – Rozhodl se otočit a vyjel z kolony. Přehlédl objíždějícího motocyklistu, který aby zabránil střetu, prudce zabrzdil, padl na bok a sunul se po vozovce. Došlo ke střetu.

Dne 17. června 2022 v 15:50 hodin jel dvaačtyřicetiletý muž s vozidlem tovární značky Škoda Octavia po silnici II. třídy č. 183 ve směru od obce Litohlavy na obec Rokycany. Za odbočkou k tamní firmě zastavil v koloně vozidel. Tou dobou začal kolonu objíždět pětačtyřicetiletý jezdec na motocyklu tovární značky Yamaha. Řidič osobního vozidla Škoda se rozhodl v koloně otočit a vrátit zpět na obec Litohlavy, podíval se do levého zpětného zrcátka, ale přehlédl výše uvedený motocykl a vyjel z kolony. Když to motocyklista uviděl, začal brzdit. Motocykl se dostal do smyku, padl na bok a sunul se po vozovce, kdy narazil do levého boku vozidla Škoda. Při střetu utrpěl motocyklista zranění a byl převezen do nemocnice. Požití alkoholu u obou účastníků dopravní nehody policisté vyloučili dechovými zkouškami. Celková škoda na poškozeném vozidle a motocyklu byla vyčíslena na 120 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté dopravního inspektorátu v Rokycanech.



por. Mgr. Dagmar Brožová

20. června 2022

