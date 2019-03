Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nestačil dobrzdit před kruhovým objezdem

DOMAŽLICE – Narazil do násypu kruhového objezdu, přejel jeho prstenec a havaroval v silničním příkopu.

K dopravní nehodě na kruhovém objezdu silnice I. třídy č. 22 s místní komunikací v obci Domažlice ulice 28. října a U Zimního stadionu došlo dne 17. března 2019 v 01:05 hodin. Dvacetiletý řidič osobního automobilu Škoda Octavia jedoucí ve směru od obce Draženov do centra Domažlic nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možné předvídat. Na mokrém povrchu komunikace nestačil dobrzdit před kruhovým objezdem a postupně narazil do vydlážděného násypu kruhového objezdu a svislého dopravního značení Vodicí tabule. Poté s osobním automobilem přejel prstenec kruhového objezdu a následně vyjel vpravo mimo komunikaci, kde v pravém silničním příkopu s vozidlem havaroval. Osobní automobil začal po nárazu hořet. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče, byl z místa dopravní nehody odvezen k ošetření do Domažlické nemocnice. Požití alkoholických nápojů bylo u řidiče vyloučeno provedenou dechovou zkouškou. Na osobním automobilu Škoda Octavia vznikla škoda ve výši 50 tisíc korun, na náspu kruhového objezdu a dopravním značení vznikla škoda 10 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

18. března 2019

vytisknout e-mailem