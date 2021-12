Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nereagoval na pokyn k zastavení a pokračoval dál v jízdě. Poté zastavil, z vozidla vystoupil a dal se na útěk

ZBIROH – Policisté jej krátce na to zadrželi. Poté také zjistili, proč se muž snažil utéct. Ukázalo se totiž, že je silně podnapilý a navíc z rozhodnutí soudu nesmí řídit.

Rokycanští dopravní policisté v neděli 5. prosince letošního roku v odpoledních hodinách v obci Zbiroh stavěli osobní vozidlo značky Škoda Felicia, jehož řidič je ve směru od obce Kařez do centra obce. Dotyčný však na znamení dané k zastavení nereagoval a pokračoval v jízdě dál. Dopravní policisté proto za řidičem ihned vyjeli a pokračovali za ním přibližně 200 metrů, kdy řidič zastavil u křižovatky s ulicí Čsl. armády. Po zastavení vozidla se dal řidič na útěk, kdy směřoval do vnitrobloku bytových domů. Tam jej dopravní policisté dostihli a bez užití donucovacích prostředků také zadrželi. Následně s mužem provedli dechovou zkoušku – její výsledek byl pozitivní. Přístroj naměřil 1,99 a 2,17 promile alkoholu. Na základě pozitivního výsledku se dotyčný podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve. Provedenou lustrací policisté zjistili, že 22letý cizinec má okresním soudem uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do srpna následujícího roku. Policisté mu proto zadrželi řidičský průkaz a převezli jej do policejních cel. Následně ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

7. 12. 2021

