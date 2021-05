Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy

FOLMAVA – Dostal s vozidlem smyk, přejel do protisměru a skončil v příkopu, který rozryl.

Dne 18. května 2021 v 16:55 hodin došlo na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Folmava a Česká Kubice k dopravní nehodě. Jednatřicetiletý řidič osobního automobilu tovární značky BMW jedoucí od bývalého hraničního přechodu Folmava směrem na Českou Kubici nepřizpůsobil rychlost zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možné předvídat. Při projíždění rovného úseku dostal na mokré vozovce s vozidlem smyk a následně vjel do protisměru, kde narazil do směrového sloupku Z11, poté narazil do betonových obrub, které poškodil, dále poškodil asfaltovou krajnici a poté s vozidlem skončil v levém silničním příkopu, který rozryl. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Celková škoda byla vyčíslena na 49 tisíc korun.



por. Mgr. Dagmar Brožová

19. května 2021

