Řidič narazil zrcátkem do zrcátka protijedoucího vozu

HOLÝŠOV – Byl pod vlivem alkoholu. Tvrdil, že řídil jeho spolujezdec. Ten nadýchal ještě víc. Řízení však popřel.

K dopravní nehodě na místní komunikaci v obci Holýšov v ulici Kasárenská došlo dne 23. února 2020 v 15:30 hodin. Devětačtyřicetiletý řidič osobního automobilu BMW 316I jedoucí ve směru od ulice Politických vězňů do ulice Kasárenská po projetí mírné pravotočivé zatáčky nejel s vozidlem vpravo co nejblíže při pravém okraji pozemní komunikace a na přímém úseku přejel s vozidlem částečně do protisměru, kde narazil levým bočním zrcátkem do levého bočního zrcátka osobního automobilu BMW 525, které ve směru od ulice Kasárenská do ulice Politických vězňů řídil osmačtyřicetiletý muž. Řidič se na výzvu policisty dobrovolně podrobil odbornému měření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. Odborné měření bylo provedeno ověřeným analyzátorem alkoholu a bylo s pozitivním výsledkem 2,39 promile alkoholu v krvi. Řidič přiznal požití alkoholických nápojů, ale na místě dopravní nehody uvedl, že osobní automobil řídil jeho spolujezdec. Osmapadesátiletý muž řízení popíral. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Na osobním automobilu BMW 316I vznikla škoda 1 tisíc korun, na osobním automobilu BMW 525 rovněž 1 tisíc korun. Z důvodu šetření dopravní nehody byl vyzván k dechové zkoušce i spolujezdec. Odborné měření bylo s pozitivním výsledkem 2,56 promile alkoholu v krvi. Oba muži se podrobili lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Případem se domažličtí dopravní policisté dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

25. února 2020

