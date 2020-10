Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič narazil do vzrostlého stromu

JABLONECKO – Řidič, kterému do cesty vběhlo několik srn, narazil do stromu.

Včera večer se stala dopravní nehoda v katastru obce Pěnčín na silnici třetí třídy mezi Dolní Černou Studnicí a Hutí. Řidič s vozidlem VW Passat jel ve směru do Hutě, kde mu v klesání do jízdní drahý vběhlo několik srn. Řidič strhl řízení vpravo a narazil do vzrostlého stromu vedle vozovky. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 110.000,- Kč. Alkohol policisté u řidiče vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Věc policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednání a řidič havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.





15. 10. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem