Řidič narazil do hostů restaurace, kteří seděli na zahrádce

ZLÍNSKO: Způsobil jim těžké zranění.

V úterý krátce před dvacátou hodinou v Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku narazil dvaašedesátiletý řidič osobního vozidla Mercedes, který chtěl odjet z parkoviště u zahrádky restaurace, do dvou návštěvníků, kteří v tu dobu seděli u jídelního stolu. Oběma mužům ve věku osmačtyřicet a dvaačtyřicet let způsobil těžké zranění. Záchranáři je převezli do nemocnice.

Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Škoda na vozidle a na jídelní sestavě je předběžně vyčíslena na 75 tisíc korun.

Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti s trestní sazbou až čtyři roky odnětí svobody. Veškeré okolnosti, které s touto nešťastnou událostí souvisí, prověřují dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty.

8. září 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

