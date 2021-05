Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič narazil do garážových vrat a zmizel

České Budějovice - Pokud jste nehodu viděli, volejte linku 158.

Českobudějovičtí dopravní policisté se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění průběhu dopravní nehody, která se stala někdy v době od 1. do 9. května. Dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem narazil ve druhém patře parkovacího domu v Otavské ulici v Českých Budějovicích do garážových vrat č. 46. Poté z místa nehody odjel, aniž by celou věc řešil. Pokud jste tuto nehodu viděli, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 595 nebo přímo na lince 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

13. května 2021

