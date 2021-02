Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nákladního vozu si zřejmě chtěl zkrátit cestu

PILA – Nerespektoval zákaz vjezdu. Na úzké silnici uvízl a ve snaze vyjet zpět narazil do dopravní značky, božích muk a do plotu.

Dne 8. února 2021 v 15:40 hodin došlo na křižovatce místních komunikací v obci Pila k dopravní nehodě. Osmačtyřicetiletý řidič při řízení nákladního vozidla Volvo s návěsem Schmitz ve směru jízdy na obec Babylon nerespektoval dopravní značení Zákaz vjezdu nákladních automobilů. Na úzké komunikaci uvízl a při snaze opětovně vyjet na komunikaci postupně s vozidlem narazil do svislé dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů, do božích muk a do oplocení domu. Dále poškodil krajnici po obou stranách místní komunikace. S vozidlem projel hráz návesního rybníka a ve snaze otočit se s vozidlem na poli zapadl. Dechová zkouška na alkohol u řidiče byla negativní. Ke zranění osob nedošlo. Na vozidle Volvo vznikla škoda 20 tisíc korun, na návěsu rovněž 20 tisíc korun a poškozených věcech byla škoda vyčíslena na 16 tisíc korun.



por. Mgr. Dagmar Brožová

9. února 2021

